Белоруссия ратифицировала договор с Россией о безразрешительных автоперевозках

Минск ратифицировал межправительственное соглашение с Москвой о международных автомобильных перевозках. Подписанный президентом страны Александром Лукашенко документ опубликован в национальном правовом интернет-портале.

Соглашение было заключено в Москве 18 августа 2023 года в целях отмены разрешительной системы на международные автомобильные перевозки грузов в третьи страны и из них.