Белоруссия ратифицировала договор с Россией о безразрешительных автоперевозках
Минск ратифицировал межправительственное соглашение с Москвой о международных автомобильных перевозках. Подписанный президентом страны Александром Лукашенко документ опубликован в национальном правовом интернет-портале.
Соглашение было заключено в Москве 18 августа 2023 года в целях отмены разрешительной системы на международные автомобильные перевозки грузов в третьи страны и из них.
Документ определяет порядок международных автоперевозок между Белоруссией и Россией, транзитом по территориям двух стран, а также с территории третьего государства и на его территорию.
Ранее Лайф писал, что Россия продлила запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и с Украины. При этом исключением стали почтовые отправления, дипломатическая почта и гуманитарная помощь.
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