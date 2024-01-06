Еврокомиссия ищет альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины

Еврокомиссия ищет альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению средств. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что сейчас ЕК готовит операционные решения.