Еврокомиссия ищет альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины
Еврокомиссия ищет альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению средств. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что сейчас ЕК готовит операционные решения.
Фон дер Ляйен добавила, что перед католическим Рождеством Киеву был перечислен последний за 2023 года транш европейской помощи в размере 1,5 млрд евро, что должно помочь профинансировать расходы в начале года. Однако она признала, что решение о новой финансовой помощи должно быть принято как можно скорее.
Ранее в Пентагоне заявили, что для новой помощи Украине нужно одобрение Конгресса. У американского военного ведомства есть лишь формальные полномочия на то, чтобы потратить 4,2 миллиарда долларов на поставки оружия.