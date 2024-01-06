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6 января, 04:37

Киев сам слил данные: Армия России ударила по месту разработки новейших ракет ВСУ

Военный эксперт Гетьман: Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ

Армия России ударила по месту разработки новейших ракет для ВСУ. Об этом заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

"29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет", — сказал он в эфире YouTube-канала "Сейчас".

Это стало возможным благодаря разведывательным мероприятиям России. При этом Гетьман выразил мнение, что информация черпается из открытых источников в Сети. Он счёл странной публикацию Киевом данных об этих предприятиях.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский ракетный удар разрушил фабрику любимой военной одежды Зеленского и Залужного. Украинские СМИ показали фотографии руин предприятия.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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