Киев сам слил данные: Армия России ударила по месту разработки новейших ракет ВСУ
Военный эксперт Гетьман: Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ
Армия России ударила по месту разработки новейших ракет для ВСУ. Об этом заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.
"29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет", — сказал он в эфире YouTube-канала "Сейчас".
Это стало возможным благодаря разведывательным мероприятиям России. При этом Гетьман выразил мнение, что информация черпается из открытых источников в Сети. Он счёл странной публикацию Киевом данных об этих предприятиях.
Ранее Лайф рассказывал, что российский ракетный удар разрушил фабрику любимой военной одежды Зеленского и Залужного. Украинские СМИ показали фотографии руин предприятия.
t.me / Минобороны России