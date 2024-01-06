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6 января, 05:25

Кандидат в президенты США спланировал выход страны из НАТО

Politico: Рамасвами в случае победы на выборах планирует вывести США из НАТО

Республиканец, кандидат на пост президента США Вивек Рамасвами в случае своей победы хочет вывести страну из НАТО. Об этом сообщает Politico.

"Кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил многим людям, что выведет США из НАТО", — отмечается в статье.

По данным издания, НАТО ждёт неминуемый крах, если следующим американским президентом станет Рамасвами или другой кандидат, разделяющий его взгляды по Североатлантическому альянсу. Вместе с тем старший советник политика Триша Маклафлин не стала напрямую комментировать его планы, но и не опровергла его позицию.

По её словам, претендент на пост президента всерьёз обеспокоен тем, что большая часть союзников альянса не исполняют взятые на себя обязательства по вопросу военных инвестиций, а также уверен, что экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повысила риск крупного конфликта с Россией. Однако, несмотря на точку зрения Рамасвами по поводу альянса, он всё же не планирует полностью исключить США из мировой политики.

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Между тем глава МИД России Сергей Лавров ранее объяснил, почему для нашей страны не имеет никакого значения, кто победит на выборах в США. По мнению дипломата, кто бы ни одержал победу, по большому счёту это не поменяет отношения между двумя государствами: американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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