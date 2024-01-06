Кандидат в президенты США спланировал выход страны из НАТО
Politico: Рамасвами в случае победы на выборах планирует вывести США из НАТО
Республиканец, кандидат на пост президента США Вивек Рамасвами в случае своей победы хочет вывести страну из НАТО. Об этом сообщает Politico.
"Кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил многим людям, что выведет США из НАТО", — отмечается в статье.
По данным издания, НАТО ждёт неминуемый крах, если следующим американским президентом станет Рамасвами или другой кандидат, разделяющий его взгляды по Североатлантическому альянсу. Вместе с тем старший советник политика Триша Маклафлин не стала напрямую комментировать его планы, но и не опровергла его позицию.
По её словам, претендент на пост президента всерьёз обеспокоен тем, что большая часть союзников альянса не исполняют взятые на себя обязательства по вопросу военных инвестиций, а также уверен, что экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повысила риск крупного конфликта с Россией. Однако, несмотря на точку зрения Рамасвами по поводу альянса, он всё же не планирует полностью исключить США из мировой политики.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров ранее объяснил, почему для нашей страны не имеет никакого значения, кто победит на выборах в США. По мнению дипломата, кто бы ни одержал победу, по большому счёту это не поменяет отношения между двумя государствами: американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу.
Shutterstock