Украинцев предупредили о скорой финансовой катастрофе

Выделяемая Украине финансовая помощь стала для неё "анестезией" от смертельного "болевого шока", без которой страна столкнётся с катастрофой. Об этом заявил экономист из Киева Алексей Кущ.

По его словам, платёжный баланс Незалежной пока является положительным, что связано с внешним кредитованием. В то же время "торговая дыра" приводит к сильному оттоку валюты из страны, из-за чего отрицательное торговое сальдо составило 34,1 миллиарда долларов всего за девять месяцев — более 20% ВВП.

К слову, по прогнозам, сумма должна была установиться на уровне в 22 миллиарда за год, однако по факту речь идёт уже о 40 миллиардах. По словам эксперта, при таких показателях курс гривны "не живёт" и держится лишь на внешней финансовой помощи.

Тем временем Правительство Украины ведёт себя как в мирное время, расслабившись в "тёплой ванне" внешней поддержки, которая "обезболила" экономический шок. Экономист подсчитал, что отток наличной валюты вне банковского сектора составил 10,3 миллиарда долларов, а Киев в это время позволяет себе "недопустимую роскошь" в виде уплаты процентов по кредитам и инвестициям — солидной суммы в 6,1 миллиарда.

Однако, если эти "внешние подпорки" станут убирать, вся выстроенная в Незалежной "конструкция чиновничьего расточительства и общественного инфантилизма" начнёт с треском обрушиваться, предупредил Кущ.

"Наркоз перестаёт действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается. Пришло время адаптироваться к шокам. И начинать надо с правительства", — добавил он.