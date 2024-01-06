Украина попрятала в тылу уцелевшие установки ПВО из-за прицельных ударов России

Украинские военные отвели системы противовоздушной обороны вглубь тыловых районов на фоне интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчётам украинских систем ПВО привело к тому, что они (ВСУ. — Прим. Лайфа) были вынуждены отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий", — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем Гагин обратил внимание, что после отвода украинских систем ПВО существенная часть укрепрайонов ВСУ осталась без прикрытия.