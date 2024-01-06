Украина попрятала в тылу уцелевшие установки ПВО из-за прицельных ударов России
ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов ВС России по их расчётам
Украинские военные отвели системы противовоздушной обороны вглубь тыловых районов на фоне интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
"Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчётам украинских систем ПВО привело к тому, что они (ВСУ. — Прим. Лайфа) были вынуждены отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий", — приводит его слова ТАСС.
Вместе с тем Гагин обратил внимание, что после отвода украинских систем ПВО существенная часть укрепрайонов ВСУ осталась без прикрытия.
Кстати, ранее даже бывший полковник СБУ оказался шокирован прицельной охотой Российской армии на украинские установки противовоздушной обороны. Он отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации произвели массированные удары по территории Незалежной именно с целью уничтожения установок ПВО ВСУ. Вместе с тем наши бойцы ракетами атаковали и инфраструктурные сооружения, и военные базы на Украине.
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