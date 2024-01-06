Россиянам объяснили, как без стресса выйти на работу после праздников

Продолжительные новогодние праздники с постоянными застольями и многочасовым бездельем сбивают режим людей, из-за чего они зачастую чувствуют, что не готовы возвращаться к повседневной рутине. Однако есть ряд правил, которые помогут настроиться на рабочий лад. О них радио Sputnik рассказала директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, клинический психолог, психоаналитик Ирина Смолярчук.

По её словам, за два-три дня до завершения каникул необходимо вернуться к своему привычному графику и рациону. Причём лучше вообще от них не отказываться, лишь расслабив эти рамки на время праздников. Эксперт напомнила, что любое выпадение из циркадных ритмов ведёт к стрессу.

"Не злоупотреблять алкогольными напитками и не усердствовать с меню. Должно быть правильное питание, без излишеств", — добавила она.

Также психолог порекомендовала посвятить последние дни себе, своей семье или любимым делам. Так, текущая зима выдалась по-настоящему русской и щедрой на снег, поэтому можно выйти на улицу с гостями, детьми и покататься на ледянках или лыжах.

По словам Смолярчук, человеку важно понять, почему мысли о скорой работе вызывают у него стресс. Специалист посоветовала пересмотреть отношение к работе, а если человека не устраивает зарплата — решить, как начать зарабатывать больше.

"Возможно, стоит заняться переквалификацией. Каникулы дарят человеку момент встречи с собой, после чего он думает о работе как о следующем празднике, как о приключении", — заключила эксперт.