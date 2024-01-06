Диетолог раскрыла, какие блюда нельзя есть в разгрузочные дни

Во время разгрузочных дней стоит отказаться от жареной и солёной пищи. Вместо неё в рацион лучше добавить цельнозерновые крупы, а также богатые клетчаткой фрукты и овощи. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

При этом эксперт посоветовала не увлекаться сладкими плодами, а также призвала не забывать и о жидкости. Помимо обычной воды могут подойти травяные чаи и несладкие морсы. А тем, кто хочет помочь организму "вывести остатки", можно усилить мочевыводящую систему при помощи настоев из кураги и чернослива, а также супов из таких овощей, как брокколи, цветная капуста, кабачки и тыква.

"Всё, что содержит калий, он обладает мочегонным действием, то есть быстрее всё это будет выводиться из организма. Лучше, чтобы еда была жидкой, вязкой и тёплой, потому что тёплая еда стимулирует выработку ферментов и легче это всё будет перевариваться", — приводит её слова "Газета.ru".

Помимо солёной и жареной пищи в разгрузочные дни также лучше убрать из рациона острое. Кроме того, не стоит употреблять и продукты, в составе которых есть различные консерванты, красители и усилители вкуса.

"Цель разгрузки — пощадить внутренние органы, которые хорошо, так скажем, поработали в праздничные ночи и дни. А на следующий день потихонечку можно добавить питание", — пояснила диетолог.