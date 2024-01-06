"Кузбасс" впервые в истории выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом

Кемеровский "Кузбасс" победил хабаровский "СКА-Нефтяник" и впервые в истории выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом. Матч прошёл в Архангельске и завершился победой кемеровчан со счётом 3:0.

Моменты матча "Кузбасс" – "СКА-Нефтяник" за Суперкубок России по хоккею с мячом. Видео © t.me / ХК "Кузбасс" Кемерово

В ходе игры отличились шведский легионер Симон Янссон, Никита Иванов и Артём Азаров. Они забили на 37-й, 43-й и 54-й минуте. "Кузбасс" получил право сыграть в Суперкубке, победив в Кубке России: в финале обыграли московское "Динамо" со счётом 6:5. "СКА-Нефтяник" же является действующим чемпионом страны, в прошлом сезоне хабаровская команда выиграла решающий матч как раз у "Кузбасса" со счётом 3:1. Предыдущий Суперкубок также взяли дальневосточники, обыграв бело-голубых 5:3.

В текущем розыгрыше суперлиги "Кузбасс" занимает первое место с 39 очками: команда одержала победу во всех 13 матчах. Хабаровчане идут четвёртыми, набрав 25 очков.