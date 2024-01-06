Британская полиция попалась на тайном использовании паспортных данных жителей

В Британии полиция тайно использовала базу данных паспортов жителей для применения технологии распознавания лиц. Об этом пишет газета Telegraph, журналисты которой провели собственное расследование.

"Полиция тайно провела сотни процедур по распознаванию лиц, используя базу данных 46 миллионов владельцев британских паспортов", — говорится в материале.

Журналисты получили данные от британского МВД благодаря закону о свободе информации. Так, они выяснили, что правоохранители прибегали к такой схеме как минимум с 2019 года. Лишь за 2023-й личные данные британцев были использованы свыше 300 раз. Кроме того, полицейские пользовались информацией от миграционной службы.

Как сообщает газета, в последнее время в королевстве полиция всё чаще обращается к биометрии. Обычно для этого применяется национальная полицейская база, в которой содержится около 16 миллионов фотографий британцев. Речь идёт о тех, кто хоть раз в жизни попадался правоохранителям.