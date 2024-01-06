Врач рассказала, возможно ли выспаться впрок в новогодние каникулы

Иногда человек заранее знает, что впереди его ждёт одна или две бессонные ночи, и у него возникает желание выспаться впрок — запастись энергией для дальнейшего использования. Однако, по словам врача функциональной диагностики высшей категории Татьяны Сурненковой, это невозможно.

"Длительный сон оказывает незначительный эффект плацебо, когда дело касается физических нагрузок, что может немного помочь спортсменам, но он не особенно полезен для когнитивной деятельности или облегчения чувства сонливости", — рассказала она Лайфу.

По словам специалиста, дополнительного сна на выходных недостаточно для компенсации недосыпа. Чтобы восполнить этот дефицит, человеку требуется несколько дней, недель или даже месяцев.

Врач отметила, что для хорошего ночного отдыха и предотвращения проблем в будущем необходим правильный режим. Как пояснила собеседница Лайфа, долг сна — это разница между количеством времени на отдых и тем, сколько человеку необходимо каждую ночь.

"Сон, используемый для погашения долга по сну, иногда называют восстановительным. Восстановительный сон может помочь облегчить некоторые физические, психические и эмоциональные симптомы лишения сна. Но и у него есть свои недостатки", — добавила Сурненкова.

К примеру, дневной сон продолжительностью более 30 минут может вызвать чувство сонливости, а слишком долгий отдых в выходные нарушит внутренний цикл бодрствования организма и сна, что лишь ухудшит его качество и процесс засыпания.

В свою очередь, продолжительность "восстановительного сна", необходимого для устранения дефицита, зависит от ряда факторов, в том числе длительности и тяжести отсутствия отдыха. Так, легче оправиться от одной бессонной ночи, чем от хронического недосыпа.

Здоровым людям, которые регулярно спят на час меньше, чем им нужно, может потребоваться до девяти дней полноценного сна, чтобы преодолеть дефицит сна. Если вы просыпаетесь отдохнувшим несколько дней подряд, это хороший показатель того, что вы избавились от недосыпания Татьяна Сурненкова Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории