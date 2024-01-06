20 студентов попытались прорваться в офис президента Южной Кореи из-за его жены

По данным издания, все они были участниками "Прогрессивного союза университетов Кореи". Студенты попытались попасть на территорию комплекса администрации главы государства, расположенного в сеульском районе Йонсан. До этого молодые люди участвовали в акции протеста, целью которого было проведение специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи. Они считают, что жена президента виновна в манипулировании ценными бумагами.