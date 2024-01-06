20 студентов попытались прорваться в офис президента Южной Кореи из-за его жены
В Южной Корее задержали 20 студентов за попытку попасть в офис президента
В Южной Корее 20 студентов-активистов попытались проникнуть в офис действующего президента страны Юн Сок Ёля. Как передаёт агентство Рёнхап, сотрудники правоохранительных органов задержали их.
По данным издания, все они были участниками "Прогрессивного союза университетов Кореи". Студенты попытались попасть на территорию комплекса администрации главы государства, расположенного в сеульском районе Йонсан. До этого молодые люди участвовали в акции протеста, целью которого было проведение специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи. Они считают, что жена президента виновна в манипулировании ценными бумагами.
Ранее Лайф сообщал, что на председателя ведущей корейской оппозиционной демократической партии "Тобуро", экс-кандидата в президенты Ли Чжэмёна напали во время поездки в Пусан. Его ранили ножом в шею. Нападавшего в голубой картонной короне оперативно задержали.
ТАСС / AP/ Kin Cheung