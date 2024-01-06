Рождественские службы пройдут в 550 храмах Москвы
В Рождество в Москве будут работать около 550 храмов. Об этом сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков. По его словам, ожидается, что храмы посетит порядка миллиона человек.
"Где-то будет около 550 храмов. Я думаю, что около миллиона человек будет, может быть, больше, но около миллиона", — сказал Сучков РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублёва. Знаменитый образ будет храниться там в дни празднования Рождества Христова. Планируется, что патриарх Кирилл совершит в храме Христа Спасителя праздничные богослужения.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko