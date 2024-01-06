Москвичей предупредили о крепких морозах в рождественскую ночь

В ночь на Рождество в Центральной России ожидаются очередные заморозки. Как сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, температура воздуха в Москве опустится до минус 24 градусов, а в области — до минус 27.

По словам синоптика, погода в ночь на 7 января будет определяться тыловой частью циклона. Из-за этого в гости к жителям столицы в очередной раз придёт аномально арктический воздух, температурный фон которого на 10 градусов ниже нормы.

"В Москве температура воздуха понизится до минус 21 – минус 24, в Подмосковье — до минус 19 – минус 24, на севере — до минус 27. Местами возможен небольшой снег", — заявил эксперт.

Также он рассказал, что завтра днём, 7 января, температура в Москве может опуститься до минус 20 градусов. Жителям Московской области стоит приготовиться к температуре в пределах минус 16 – минус 21 градуса.