Москвичей предупредили о крепких морозах в рождественскую ночь
Синоптик "Фобос" Тишковец: В Москве ожидаются морозы до -24 в ночь на Рождество
В ночь на Рождество в Центральной России ожидаются очередные заморозки. Как сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, температура воздуха в Москве опустится до минус 24 градусов, а в области — до минус 27.
По словам синоптика, погода в ночь на 7 января будет определяться тыловой частью циклона. Из-за этого в гости к жителям столицы в очередной раз придёт аномально арктический воздух, температурный фон которого на 10 градусов ниже нормы.
"В Москве температура воздуха понизится до минус 21 – минус 24, в Подмосковье — до минус 19 – минус 24, на севере — до минус 27. Местами возможен небольшой снег", — заявил эксперт.
Также он рассказал, что завтра днём, 7 января, температура в Москве может опуститься до минус 20 градусов. Жителям Московской области стоит приготовиться к температуре в пределах минус 16 – минус 21 градуса.
Ранее Лайф писал, что москвичей ждёт незначительное потепление после серии аномально морозных дней. Как сообщают синоптики, температура начнёт подниматься сразу после новогодних праздников.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов