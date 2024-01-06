Пушилин заявил, что Донбасс снова станет индустриальным сердцем России

Донбасс вернёт себе статус индустриального сердца России, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. На данный момент, отметил он, региону необходимо развивать экономику и как можно скорее создать все условия для выхода из нехарактерного состояния дотационного субъекта.

"Мы нацелены вернуть всё вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся, но здесь предстоит поработать. Но мы к этому готовы, поэтому в этом плане будем двигаться", — сказал Пушилин в интервью РИА "Новости".

По словам главы ДНР, эта цель реальна, учитывая промышленный потенциал региона, научно-техническую базу, ситуацию в образовании и с кадрами. Также Пушилин отметил, что в регион возвращаются те, кто уехал.