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6 января, 12:19

Самый дорогой авианосец США покинул Средиземное море

Авианосец США Gerald Ford и его ударная группа покинули Средиземное море

Авианосец ВМС США Gerald Ford. Обложка © ТАСС / Zuma

Авианосец ВМС США Gerald Ford. Обложка © ТАСС / Zuma

Авианосец США Gerald Ford вместе с ударной группой прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море. Об этом сообщили на официальном сайте шестого флота.

"Авианосец Gerlad Ford… прошёл через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США", — говорится в сообщении на сайте флота.

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Напомним, что 11 октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта американский авианосец Gerald R. Ford ("Джеральд Форд") прибыл в восточную часть Средиземного моря. Это самый дорогой корабль в составе ВМФ США. На его строительство потратили $13 миллиардов. Длина судна — 333 метра, высота — 76 метров, а водоизмещение — около 100 тысяч тонн. Данный авианосец способен нести до 90 боевых самолётов.

Александра Мышляева
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