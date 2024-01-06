Самый дорогой авианосец США покинул Средиземное море

Авианосец США Gerald Ford вместе с ударной группой прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море. Об этом сообщили на официальном сайте шестого флота.

"Авианосец Gerlad Ford… прошёл через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США", — говорится в сообщении на сайте флота.