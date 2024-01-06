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6 января, 12:36

В Центробанке рассказали о росте объёма наличных у россиян

ЦБ: Объём наличных у россиян к концу 2023 года приблизился к 18 трлн рублей

В Центробанке рассказали о росте объёма наличных рублей в обращении на конец предыдущего года. Согласно статистике, опубликованной на официальном интернет-портале регулятора, этот показатель достиг отметки в 17,91 триллиона рублей.

В ведомстве сообщили, что в прошлом месяце, по данным на 28 декабря, в наличность было переведено 374,76 миллиарда рублей. До этого в период с января по ноябрь остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей, или 9,6%. В итоге прирост составил около 1,94 трлн. В прошлом году этот показатель был зафиксирован на отметке в 2,28 трлн, а общая сумма наличных составила 16,35 трлн.

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла принципиальную позицию ЦБ по поводу наличных денег. По словам руководителя регулятора, они в России будут всегда.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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