В Центробанке рассказали о росте объёма наличных у россиян

В Центробанке рассказали о росте объёма наличных рублей в обращении на конец предыдущего года. Согласно статистике, опубликованной на официальном интернет-портале регулятора, этот показатель достиг отметки в 17,91 триллиона рублей.

В ведомстве сообщили, что в прошлом месяце, по данным на 28 декабря, в наличность было переведено 374,76 миллиарда рублей. До этого в период с января по ноябрь остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей, или 9,6%. В итоге прирост составил около 1,94 трлн. В прошлом году этот показатель был зафиксирован на отметке в 2,28 трлн, а общая сумма наличных составила 16,35 трлн.