Во Франции рассказали, каким способом можно достичь мира во всём мире. Как считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, для этого надо ликвидировать НАТО.

По его словам, члены Североатлантического альянса бессовестно использовали Владимира Зеленского, которого политик называет марионеткой этого военно-политического блока, ради разрушения экономик и доведения до нищеты населения европейских стран. Также он отметил, что с подачи НАТО на верную и бессмысленную смерть отправляются тысячи украинцев.

"Преступники! Скорее – мирные переговоры! Скорее – уничтожение НАТО ради мира во всём мире!", — указал политический деятель в соцсети X (ранее Twitter).

В то же время глава "Патриотов" напомнил о заявлении французского корпусного генерала авиации Брюно Клермона, который подчеркнул, что в Европе не готовы умирать за киевский режим. Филиппо добавил, что члены его партии и их сторонники говорят об этом уже два года.