В Белоруссии задержали троих участников связанной с оппозицией рок-группы Nizkiz
Группа NIZKIZ. Обложка © YouTube / NIZKIZ
В Белоруссии силовики задержали троих участников группы Nizkiz, снявшей в 2020 году клип на одной из несанкционированных акций протеста, пишет телеканал "Беларусь 4 Могилёв". Судя по опубликованному сюжету, речь идёт о вокалисте Александре Ильине, бас-гитаристе Сергее Кульше и барабанщике Дмитрии Холявкине.
В Белоруссии задержали троих участников рок-группы Nizkiz. Видео © Telegram / "Беларусь 4 Могилёв"
"Троих из четверых участников белорусской рок-группы задержали правоохранители в Могилёве. Музыканты после событий 2020 года покинули Беларусь и вот решили вернуться", — говорится в сюжете.
Указывается, что в 2020 году музыканты по заказу польского ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским, написали "Песню белорусских протестов" и сняли на неё клип, использовав в качестве съёмочной площадки акцию протеста.
Сами артисты утверждают, что тогда их популярность "использовали", а также каются в содеянном. Телеканал подчёркивает, что участников группы ждёт уголовная ответственность, однако конкретная статья не указывается.
Nizkiz — белорусская рок-группа, исполняющая песни на русском и белорусском языках в таких жанрах, как инди-рок, альтернативный рок, поп-рок. Основана в 2008 году.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании около 20 преступных групп, готовивших теракты. По словам политика, они собирались устраивать свои акции как в Белоруссии, так и в России.