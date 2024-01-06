В Белоруссии задержали троих участников связанной с оппозицией рок-группы Nizkiz

В Белоруссии силовики задержали троих участников группы Nizkiz, снявшей в 2020 году клип на одной из несанкционированных акций протеста, пишет телеканал "Беларусь 4 Могилёв". Судя по опубликованному сюжету, речь идёт о вокалисте Александре Ильине, бас-гитаристе Сергее Кульше и барабанщике Дмитрии Холявкине.

В Белоруссии задержали троих участников рок-группы Nizkiz. Видео © Telegram / "Беларусь 4 Могилёв"

"Троих из четверых участников белорусской рок-группы задержали правоохранители в Могилёве. Музыканты после событий 2020 года покинули Беларусь и вот решили вернуться", — говорится в сюжете.

Указывается, что в 2020 году музыканты по заказу польского ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским, написали "Песню белорусских протестов" и сняли на неё клип, использовав в качестве съёмочной площадки акцию протеста.

Сами артисты утверждают, что тогда их популярность "использовали", а также каются в содеянном. Телеканал подчёркивает, что участников группы ждёт уголовная ответственность, однако конкретная статья не указывается.

Nizkiz — белорусская рок-группа, исполняющая песни на русском и белорусском языках в таких жанрах, как инди-рок, альтернативный рок, поп-рок. Основана в 2008 году.