На участке трассы Екатеринбург – Тюмень открыли движение после смертельного ДТП
Место ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области
На 41-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень, ранее перекрытом из-за ДТП, восстановили движение. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского управления ГИБДД.
"Движение транспорта восстановлено в полном объёме", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня на этом участке столкнулись легковушка марки "Хайма" и грузовик МАЗ. Авария произошла в Белоярском районе. Погиб один человек, ещё двое пострадали.
А накануне в Приморском крае один ребёнок и двое взрослых погибли в результате ДТП на 699-м километре автодороги "Хабаровск – Владивосток". Один из автомобилей выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим.