На участке трассы Екатеринбург – Тюмень открыли движение после смертельного ДТП

На 41-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень, ранее перекрытом из-за ДТП, восстановили движение. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского управления ГИБДД.

"Движение транспорта восстановлено в полном объёме", — говорится в сообщении.

Ранее сегодня на этом участке столкнулись легковушка марки "Хайма" и грузовик МАЗ. Авария произошла в Белоярском районе. Погиб один человек, ещё двое пострадали.