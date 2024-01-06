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6 января, 15:20

На участке трассы Екатеринбург – Тюмень открыли движение после смертельного ДТП

Место ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области

Место ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области

На 41-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень, ранее перекрытом из-за ДТП, восстановили движение. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского управления ГИБДД.

"Движение транспорта восстановлено в полном объёме", — говорится в сообщении.

Ранее сегодня на этом участке столкнулись легковушка марки "Хайма" и грузовик МАЗ. Авария произошла в Белоярском районе. Погиб один человек, ещё двое пострадали.

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А накануне в Приморском крае один ребёнок и двое взрослых погибли в результате ДТП на 699-м километре автодороги "Хабаровск – Владивосток". Один из автомобилей выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим.

Матвей Константинов
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