В Италии полностью реабилитировали Марадону по делу о неуплате налогов

В Италии окончательно реабилитировали скончавшегося в 2020 году аргентинского футболиста Диего Марадону, которого ранее обвиняли в неуплате налогов. Об этом заявил его адвокат Анджело Пизани.

Юрист напомнил, что со спортсмена, который в конце 1980-х годов играл за итальянский "Наполи", пытались взыскать 40 миллионов евро, однако теперь эту историю "можно объявить законченной".

"Марадона ничего не должен итальянским налоговикам. И математические, и юридические, и логические расчёты приводят к нулю", — сказал юрист в эфире телеканала RAI News 24.

Адвокат легенды футбола обратил внимание, что судебной тяжбы, которая длилась более 30 лет, можно было и вовсе избежать, а также поинтересовался, кто теперь возьмёт на себя ответственность за моральный и материальный ущерб, в том числе нанесённый образу Марадоны и истории всего спорта.

Решение прекратить судебное преследование было принято ещё 11 лет назад, однако налоговая служба не списала задолженность. В 2021 году суд уже объявлял об отсутствии свидетельств неуплаты, а позже удовлетворил последнее ходатайство, которое было представлено от имени наследников Марадоны.