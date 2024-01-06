Москвич сжёг лицо, пытаясь пожарить шашлык во дворе

Житель Марьиной Рощи вместе с друзьями решил вынести мангал во двор. 34-летний Алексей вылил жидкость для розжига на угли и неудачно поджёг её. В результате вспыхнувший огонь охватил всё его лицо. Мужчину госпитализировали.