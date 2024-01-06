Москвич сжёг лицо, пытаясь пожарить шашлык во дворе
SHOT: В Москве мужчина получил ожог кожи лица, пытаясь пожарить шашлык во дворе
Москвич получил ожог кожи лица, пытаясь пожарить шашлык во дворе ЖК, сообщает SHOT. Теперь полиция проведёт проверку.
Житель Марьиной Рощи вместе с друзьями решил вынести мангал во двор. 34-летний Алексей вылил жидкость для розжига на угли и неудачно поджёг её. В результате вспыхнувший огонь охватил всё его лицо. Мужчину госпитализировали.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве фейерверк попал в лицо полицейскому. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Кроме того, у правоохранителя произошли кровоизлияние и контузия глаза.
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