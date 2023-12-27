Госпитализировали с ожогами: При взрыве газа в жилом доме в Ижевске пострадал 19-летний парень

Взрыв газовоздушной смеси произошёл утром 27 декабря в многоквартирном жилом доме на улице Воровского в Ижевске. Пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

"По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного дома. Пострадал 19-летний молодой человек, он госпитализирован. Деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трёх окон", — говорится в сообщении.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ижевске. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии