Госпитализировали с ожогами: При взрыве газа в жилом доме в Ижевске пострадал 19-летний парень
МЧС: Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Ижевске
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ижевске. Обложка © Telegram / МЧС Удмуртии
Взрыв газовоздушной смеси произошёл утром 27 декабря в многоквартирном жилом доме на улице Воровского в Ижевске. Пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Удмуртии.
"По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного дома. Пострадал 19-летний молодой человек, он госпитализирован. Деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трёх окон", — говорится в сообщении.
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ижевске. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии
По данным ведомства, несущие стены и перекрытия не пострадали. По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина, пострадавшего госпитализировали с ожогами лица, рук и поясницы. Сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают молодому человеку всю необходимую помощь.
Ранее Лайф писал, что взрыв газа разворотил сочинскую многоэтажку на улице Трубачёва. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы. Взрыв мог произойти в результате утечки газа.