Взрыв прогремел в пекарне в Ставрополе, есть раненые
Мэр Ульянченко: Семь человек пострадали при взрыве газа в Ставрополе
Последствия взрыва газа в пекарне в Ставрополе. Обложка © Telegram / ЧП Ставрополь
Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко.
Последствия взрыва газа в пекарне в Ставрополе. Видео © Telegram / ЧП Ставрополь
"На Серова, 336, на первом этаже двухэтажного задания произошёл взрыв газовых баллонов, что привело к возгоранию на площади 150 квадратных метров. В здании выбиты стекла, повреждена кровля. <...> Госпитализировано семь человек", — написал он в телеграм-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, вспыхнувший после взрыва пожар уже потушен. Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести. Сейчас с ними работают медики.
Ранее Лайф сообщал, что взрыв газа разворотил многоэтажку в Сочи. По сообщению МЧС, в результате пострадали два человека. Жильцов дома эвакуировали спасатели. Предварительно, всё произошло из-за утечки бытового газа.