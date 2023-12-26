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26 декабря, 16:48

Взрыв прогремел в пекарне в Ставрополе, есть раненые

Мэр Ульянченко: Семь человек пострадали при взрыве газа в Ставрополе

Последствия взрыва газа в пекарне в Ставрополе. Обложка © Telegram / ЧП Ставрополь

Последствия взрыва газа в пекарне в Ставрополе. Обложка © Telegram / ЧП Ставрополь

Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Последствия взрыва газа в пекарне в Ставрополе. Видео © Telegram / ЧП Ставрополь

"На Серова, 336, на первом этаже двухэтажного задания произошёл взрыв газовых баллонов, что привело к возгоранию на площади 150 квадратных метров. В здании выбиты стекла, повреждена кровля. <...> Госпитализировано семь человек", — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, вспыхнувший после взрыва пожар уже потушен. Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести. Сейчас с ними работают медики.

В Прикамье пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом доме
В Прикамье пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом доме

Ранее Лайф сообщал, что взрыв газа разворотил многоэтажку в Сочи. По сообщению МЧС, в результате пострадали два человека. Жильцов дома эвакуировали спасатели. Предварительно, всё произошло из-за утечки бытового газа.

Наталья Исакова
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