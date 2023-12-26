Взрыв прогремел в пекарне в Ставрополе, есть раненые

Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Последствия взрыва газа в пекарне в Ставрополе. Видео © Telegram / ЧП Ставрополь

"На Серова, 336, на первом этаже двухэтажного задания произошёл взрыв газовых баллонов, что привело к возгоранию на площади 150 квадратных метров. В здании выбиты стекла, повреждена кровля. <...> Госпитализировано семь человек", — написал он в телеграм-канале.