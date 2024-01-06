В Британии напомнили, что Россия ещё не применяла самую мощную ракету для ударов по ВСУ
Эксперт Меркурис напомнил, что Россия ещё не била по ВСУ самой мощной ракетой
Российские военные пока ещё не применяли для ударов по позициям украинских войск одну из самых мощных ракет — гиперзвуковой "Циркон". Об этом в эфире ютуб-канала Danny Haiphong рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
Эксперт заявил, что серийное производство этих ракет в России уже поставлено на поток. При этом на Западе не знают о количестве "Цирконов", находящихся на вооружении ВС РФ. Также Меркурис подчеркнул, что это гиперзвуковое оружие, траекторию которого не предугадать.
"Можно только представить себе, что произойдёт, если они её запустят", — отметил аналитик.
Помимо этого, он выразил уверенность в том, что ВС РФ продолжат разрушительные атаки по позициям ВСУ. Специалист также предположил, что, возможно, для этих целей Москва будет использовать своё более продвинутое вооружение.
Ранее Лайф сообщал, что в состав Военно-морского флота России в конце ноября прошлого года вошли две атомные подводные лодки проекта 955А "Александр III" и проекта 885М "Красноярск". Их вооружат ядерной "Булавой" и гиперзвуковым "Цирконом".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ