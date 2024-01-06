Советский биатлонист Васильев рассказал, как едва не стал киллером за $10 тыс.

"Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов. Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня. Я сразу отказался и перестал с ним общаться. Если бы не отказался, меня бы сейчас не было", — рассказал экс-биатлонист РИА "Новости".