Советский биатлонист Васильев рассказал, как едва не стал киллером за $10 тыс.
Советский биатлонист Дмитрий Васильев рассказал о предложении стать киллером
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сообщил, что однажды получил предложение стать киллером. По словам советского спортсмена, за один точный выстрел ему обещали заплатить 10 тысяч долларов.
Действующий президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга подчеркнул, что неординарный способ решить проблемы с деньгами ему озвучили по завершении спортивной карьеры. Не встать на скользкую дорожку Васильеву помогло осознание незавидных последствий криминальной жизни.
"Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов. Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня. Я сразу отказался и перестал с ним общаться. Если бы не отказался, меня бы сейчас не было", — рассказал экс-биатлонист РИА "Новости".
А в конце декабря случайный выстрел в отеле стоил норвежскому биатлонисту участия в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии. Инцидентом заинтересовались даже власти европейского государства.
ТАСС / Сергей Фадеичев