Норвежского биатлониста отстранили от соревнований из-за выстрела в отеле
Биатлониста Стурлу Легрейда отстранили от соревнований из-за выстрела в отеле
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Олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира Стурлу Легрейда из Норвегии отстранили от масс-старта на этапе Кубка мира в Швейцарии. Такое решение приняли из-за выстрела в отеле, где находилась норвежская команда. Биатлонист "открыл огонь" во время холостого тренажа. В результате случившегося никто не пострадал.
"Я глубоко сожалею об этом инциденте и приношу свои извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля за то, что произошло. Это жестокое напоминание для меня и для всех спортсменов-биатлонистов о том, насколько на самом деле важны процедуры обеспечения безопасности", — сообщил Легрейд.
Подразделению по обеспечению честности в биатлоне сообщили о случившемся. Теперь они будут сотрудничать со швейцарскими властями, расследующими это дело, чтобы в дальнейшем принять решение о введении дополнительных санкций против спортсмена.
А ранее Лайф рассказывал, что бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев объявил о решении завершить спортивную карьеру после неудачи на втором этапе Кубка России. 27-летний спортсмен пришёл к финишу последним, так как забыл зарядить обойму и стрелял по мишеням вхолостую.