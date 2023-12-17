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17 декабря, 13:01

Норвежского биатлониста отстранили от соревнований из-за выстрела в отеле

Биатлониста Стурлу Легрейда отстранили от соревнований из-за выстрела в отеле

<p>Обложка © Getty Images / Patrick Smith</p>

Обложка © Getty Images / Patrick Smith

Олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира Стурлу Легрейда из Норвегии отстранили от масс-старта на этапе Кубка мира в Швейцарии. Такое решение приняли из-за выстрела в отеле, где находилась норвежская команда. Биатлонист "открыл огонь" во время холостого тренажа. В результате случившегося никто не пострадал.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и приношу свои извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля за то, что произошло. Это жестокое напоминание для меня и для всех спортсменов-биатлонистов о том, насколько на самом деле важны процедуры обеспечения безопасности", — сообщил Легрейд.

Подразделению по обеспечению честности в биатлоне сообщили о случившемся. Теперь они будут сотрудничать со швейцарскими властями, расследующими это дело, чтобы в дальнейшем принять решение о введении дополнительных санкций против спортсмена.

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А ранее Лайф рассказывал, что бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев объявил о решении завершить спортивную карьеру после неудачи на втором этапе Кубка России. 27-летний спортсмен пришёл к финишу последним, так как забыл зарядить обойму и стрелял по мишеням вхолостую.

Александра Мышляева
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