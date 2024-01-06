В Москве загорелся один из самых знаменитых домов

В Москве горит знаменитый дом-корабль, который находится на Большой Тульской улице. Об этом сообщает SHOT. Пожар случился в квартире на 11 этаже, сейчас горят два балкона и комната, идёт сильное задымление.

В Москве горит знаменитый дом-корабль, который находится на Большой Тульской улице. Видео © t.me / SHOT

Жителей эвакуируют из квартир. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Четырнадцатиэтажный дом на Большой Тульской улице возводился свыше 10 лет. В 1986 году его достроило Министерство атомной промышленности СССР. Длина дома составляет 400 метров.