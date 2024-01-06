В Москве загорелся один из самых знаменитых домов
SHOT: В Москве горит дом-корабль на Большой Тульской улице
В Москве горит знаменитый дом-корабль, который находится на Большой Тульской улице. Об этом сообщает SHOT. Пожар случился в квартире на 11 этаже, сейчас горят два балкона и комната, идёт сильное задымление.
В Москве горит знаменитый дом-корабль, который находится на Большой Тульской улице. Видео © t.me / SHOT
Жителей эвакуируют из квартир. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Четырнадцатиэтажный дом на Большой Тульской улице возводился свыше 10 лет. В 1986 году его достроило Министерство атомной промышленности СССР. Длина дома составляет 400 метров.
Ранее Лайф рассказывал о гибели трёх детей при пожаре в селе Киверичи Тверской области. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.
Кадр видео t.me / SHOT