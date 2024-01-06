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6 января, 20:01

В Москве загорелся один из самых знаменитых домов

SHOT: В Москве горит дом-корабль на Большой Тульской улице

В Москве горит знаменитый дом-корабль, который находится на Большой Тульской улице. Об этом сообщает SHOT. Пожар случился в квартире на 11 этаже, сейчас горят два балкона и комната, идёт сильное задымление.

В Москве горит знаменитый дом-корабль, который находится на Большой Тульской улице. Видео © t.me / SHOT

Жителей эвакуируют из квартир. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Четырнадцатиэтажный дом на Большой Тульской улице возводился свыше 10 лет. В 1986 году его достроило Министерство атомной промышленности СССР. Длина дома составляет 400 метров.

Москвич сжёг лицо, пытаясь пожарить шашлык во дворе
Москвич сжёг лицо, пытаясь пожарить шашлык во дворе

Ранее Лайф рассказывал о гибели трёх детей при пожаре в селе Киверичи Тверской области. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.

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Кадр видео t.me / SHOT

Анатолий Симоненко
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