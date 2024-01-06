В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание больницы
Повреждения больницы в Ленинском районе Донецка. Обложка © T.me / Донецкое агентство новостей
В Ленинском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ было повреждено здание больницы. Об этом сообщают оперативные службы ДНР.
По данным Донецкого агентства новостей, несколько человек получили лёгкие повреждения.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк в преддверии Рождества. Было выпущено четыре ракеты из реактивных систем залпового огня. Прилёты были в Будëнновском районе, а также в центре города.