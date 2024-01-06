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6 января, 20:37

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание больницы

Повреждения больницы в Ленинском районе Донецка. Обложка © T.me / Донецкое агентство новостей

Повреждения больницы в Ленинском районе Донецка. Обложка © T.me / Донецкое агентство новостей

В Ленинском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ было повреждено здание больницы. Об этом сообщают оперативные службы ДНР.

По данным Донецкого агентства новостей, несколько человек получили лёгкие повреждения.

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Почти две сотни военных потеряли ВСУ в попытках атаковать на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк в преддверии Рождества. Было выпущено четыре ракеты из реактивных систем залпового огня. Прилёты были в Будëнновском районе, а также в центре города.

Анатолий Симоненко
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