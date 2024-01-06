ВСУ выпустили четыре ракеты по Донецку в преддверии Рождества
Украинские войска обстреляли Донецк в преддверии Рождества. По данным SHOT, под огнём находится Будëнновский район города, также сообщается о нескольких прилëтах в центре.
По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), было выпущено минимум четыре ракеты из РСЗО. Жителей призывают быть осторожными и спуститься в укрытия, поскольку есть риск повторных ударов.
Звуки обстрела в Донецке. Видео © t.me / "Типичный Донецк"
Ранее ВСУ обстреливали Донецк 1 января. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подвергся центр города, а также Калининский и Будённовский районы. Погибло четыре человека, ещё более 14 получили ранения.
Кадр видео t.me / "Типичный Донецк"