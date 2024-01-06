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6 января, 19:23

ВСУ выпустили четыре ракеты по Донецку в преддверии Рождества

Украинские войска обстреляли Донецк в преддверии Рождества. По данным SHOT, под огнём находится Будëнновский район города, также сообщается о нескольких прилëтах в центре.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), было выпущено минимум четыре ракеты из РСЗО. Жителей призывают быть осторожными и спуститься в укрытия, поскольку есть риск повторных ударов.

Звуки обстрела в Донецке. Видео © t.me / "Типичный Донецк"

Четыре жителя Горловки ранены в результате обстрела ВСУ
Четыре жителя Горловки ранены в результате обстрела ВСУ

Ранее ВСУ обстреливали Донецк 1 января. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подвергся центр города, а также Калининский и Будённовский районы. Погибло четыре человека, ещё более 14 получили ранения.

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Кадр видео t.me / "Типичный Донецк"

Артур Лапсаков
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