ВСУ выпустили четыре ракеты по Донецку в преддверии Рождества

Украинские войска обстреляли Донецк в преддверии Рождества. По данным SHOT , под огнём находится Будëнновский район города, также сообщается о нескольких прилëтах в центре.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), было выпущено минимум четыре ракеты из РСЗО. Жителей призывают быть осторожными и спуститься в укрытия, поскольку есть риск повторных ударов.