Кричал, но никто не помог: В Челябинске трое неизвестных затолкали мужчину в машину и увезли

В Челябинске группа неизвестных мужчин силой затолкала в автомобиль прохожего, пишет 74.RU. Произошедшее попало на камеры домофона.

Неизвестные в Челябинске затолкали мужчину в автомобиль и похитили. Видео © 74.RU

Всё произошло во дворе дома № 124 б на улице Барбюса. Потерпевший шёл по тротуару и уже поравнялся с подъездом, когда к нему подъехал чёрный ВАЗ-2115. Из него вышли три человека и около двух минут заталкивали на заднее сиденье сопротивляющегося парня.

"5 января произошло странное событие. Услышала крик, подошла к окну, увидела данную картину. Парня силой затолкали в машину трое других", — написала очевидица.

Прохожие молча наблюдали за происходящим, никто не вмешался. Когда похитители справились со своей задачей, они уехали и машина скрылась из поля зрения камеры. В управлении МВД по области заявили, что устанавливают обстоятельства происшествия и ищут свидетелей.