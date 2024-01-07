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6 января, 23:54

Кричал, но никто не помог: В Челябинске трое неизвестных затолкали мужчину в машину и увезли

В Челябинске трое похитителей насильно затолкали мужчину в машину и увезли

В Челябинске группа неизвестных мужчин силой затолкала в автомобиль прохожего, пишет 74.RU. Произошедшее попало на камеры домофона.

Неизвестные в Челябинске затолкали мужчину в автомобиль и похитили. Видео © 74.RU

Всё произошло во дворе дома № 124 б на улице Барбюса. Потерпевший шёл по тротуару и уже поравнялся с подъездом, когда к нему подъехал чёрный ВАЗ-2115. Из него вышли три человека и около двух минут заталкивали на заднее сиденье сопротивляющегося парня.

"5 января произошло странное событие. Услышала крик, подошла к окну, увидела данную картину. Парня силой затолкали в машину трое других", — написала очевидица.

Прохожие молча наблюдали за происходящим, никто не вмешался. Когда похитители справились со своей задачей, они уехали и машина скрылась из поля зрения камеры. В управлении МВД по области заявили, что устанавливают обстоятельства происшествия и ищут свидетелей.

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Согласно одной из версий, которую приводит издание "Курс дела" со ссылкой на источники, мужчину-наркомана отправила на принудительное лечение его же супруга. Сам он лечиться не захотел, поэтому и пришлось применить силу.

Ранее Лайф рассказывал, как в Тынде воры унесли с горнолыжного склона новогоднюю ёлку, которую нарядили дети. Нашли ли преступников, неизвестно.

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Кадр видео 74.RU

Анатолий Симоненко
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