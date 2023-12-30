Похищенную по пути на дачу москвичку нашли убитой в Тульской области

Тело москвички, которая была похищена и убита по пути на дачу в подмосковной Кашире 23 декабря, найдено в Тульской области. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

"В Веневском районе Тульской области на обочине дороги местными жителями найдено тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы", — уточнило управление.