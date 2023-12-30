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30 декабря, 12:41

Похищенную по пути на дачу москвичку нашли убитой в Тульской области

Тело пенсионерки, похищенной по пути на дачу в Кашире, нашли в Тульской области

Подозреваемый в убийстве похищенной в Подмосковье пенсионерки. Обложка © t.me / Прокуратура Московской области

Подозреваемый в убийстве похищенной в Подмосковье пенсионерки. Обложка © t.me / Прокуратура Московской области

Тело москвички, которая была похищена и убита по пути на дачу в подмосковной Кашире 23 декабря, найдено в Тульской области. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

"В Веневском районе Тульской области на обочине дороги местными жителями найдено тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы", — уточнило управление.

Правоохранители сообщили, что с участием 72-летнего обвиняемого проводился ряд следственных действий. Фигурант выдвигал различные и противоречивые версии преступления, которые не согласуются как между собой, так и с материалами уголовного дела. Расследование продолжается.

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Напомним, похищенная пенсионерка позвонила дочке и рассказала, что незнакомый мужчина нанёс ей несколько ударов по голове и затащил в машину. После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа. По подозрению в её убийстве арестован 72-летний мужчина, который напал на неё по дороге от деревни Топканово к деревне Вослинке.

Андрей Бражников
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