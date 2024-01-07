В Турции отбуксировали второй за сутки танкер, шедший в Россию
Сломавшийся танкер под флагом Панамы в проливе Дарданеллы. Обложка © X / @sabah
В Турции отбуксировали ещё один танкер в Эгейском море, который направлялся в Россию. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в генеральном управлении береговой охраны страны.
Танкер Elijah под флагом Панамы длиной 185 метров шёл из Испании, по дороге его двигатель вышел из строя. Судно находилось в проливе Дарданеллы у острова Гёкчеада. Его удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада, не нарушив движение судов.
Ранее Лайф рассказывал, что у танкера Sundoro под флагом Мальты, который шёл в Новороссийск, сломался двигатель. Это случилось в проливе Дарданеллы. К судну направили два буксира, которые доставили его на якорную стоянку Шевкетие. Поломка устраняется.