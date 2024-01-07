В Турции отбуксировали второй за сутки танкер, шедший в Россию

В Турции отбуксировали ещё один танкер в Эгейском море, который направлялся в Россию. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в генеральном управлении береговой охраны страны.

Танкер Elijah под флагом Панамы длиной 185 метров шёл из Испании, по дороге его двигатель вышел из строя. Судно находилось в проливе Дарданеллы у острова Гёкчеада. Его удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада, не нарушив движение судов.