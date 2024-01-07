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6 января, 23:28

В Турции отбуксировали второй за сутки танкер, шедший в Россию

Сломавшийся танкер под флагом Панамы в проливе Дарданеллы. Обложка © X / @sabah

Сломавшийся танкер под флагом Панамы в проливе Дарданеллы. Обложка © X / @sabah

В Турции отбуксировали ещё один танкер в Эгейском море, который направлялся в Россию. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в генеральном управлении береговой охраны страны.

Танкер Elijah под флагом Панамы длиной 185 метров шёл из Испании, по дороге его двигатель вышел из строя. Судно находилось в проливе Дарданеллы у острова Гёкчеада. Его удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада, не нарушив движение судов.

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Ранее Лайф рассказывал, что у танкера Sundoro под флагом Мальты, который шёл в Новороссийск, сломался двигатель. Это случилось в проливе Дарданеллы. К судну направили два буксира, которые доставили его на якорную стоянку Шевкетие. Поломка устраняется.

Анатолий Симоненко
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