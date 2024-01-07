Игрок "Вулверхэмптона" получил круглую красную карточку в матче Кубка Англии
Судья показал круглую красную карточку в матче Кубка Англии. Обложка © X / TheCulerLad
Матч между "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном" в рамках 1/32 финала Кубка Англии стартовал с удаления полузащитника "волков" Жоао Гомеса. Уже на девятой минуте игры рефери показал спортсмену красную карточку непривычной формы.
Запретить хавбеку дальнейшее пребывание на поле главный судья Тони Харрингтон решил после инцидента, в котором Гомес шипами ударил ногу соперника. Арбитр показал бразильскому футболисту круглую красную карточку.
Карточки такой формы используются в футболе для игроков, которые имеют проблемы с различием цветов. Этот метод позволяет спортсменам безошибочно определить, что прямоугольная карточка является жёлтой, а круглая — красной.
Ранее Лайф сообщал об отказе турецких футболистов играть в Саудовской Аравии в матче за Суперкубок страны. Своё решение спортсмены объяснили запретом на демонстрацию национальных лозунгов.