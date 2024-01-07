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7 января, 03:18

Игрок "Вулверхэмптона" получил круглую красную карточку в матче Кубка Англии

Судья показал круглую красную карточку в матче Кубка Англии. Обложка © X / TheCulerLad

Судья показал круглую красную карточку в матче Кубка Англии. Обложка © X / TheCulerLad

Матч между "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном" в рамках 1/32 финала Кубка Англии стартовал с удаления полузащитника "волков" Жоао Гомеса. Уже на девятой минуте игры рефери показал спортсмену красную карточку непривычной формы.

Запретить хавбеку дальнейшее пребывание на поле главный судья Тони Харрингтон решил после инцидента, в котором Гомес шипами ударил ногу соперника. Арбитр показал бразильскому футболисту круглую красную карточку.

Карточки такой формы используются в футболе для игроков, которые имеют проблемы с различием цветов. Этот метод позволяет спортсменам безошибочно определить, что прямоугольная карточка является жёлтой, а круглая — красной.

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Илья Пушкарев
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