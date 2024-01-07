В разворачивающейся "глобальной войне" за влияние в Арктике уже определился фаворит. Им оказалась Россия, которая оставила Запад позади благодаря своему передовому ледокольному флоту. Такой вывод огласила британская газета Daily Mail.

Авторы материала напомнили, что РФ имеет в своём арсенале десятки действующих ледоколов. В то же время США и Соединённое Королевство обладают суммарно всего тремя кораблями этого типа. После 2014 года Москва лишь нарастила спонсирование деятельности за Полярным кругом, чем серьёзно ослабила позиции проамериканского лагеря.

"Нам нужно осознать угрозу, которую представляет российское доминирование в Арктике: в то время как все взгляды прикованы к Украине, Россия испытывает ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты в Арктике и наращивает своё присутствие в регионе", — отметил собеседник издания в лице эксперта по обороне аналитического института RAND Europe Николя Жуана.