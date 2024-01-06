"Односторонний захват Америкой около 380 тысяч квадратных миль (около 984 тысяч квадратных километров. — Прим. Лайфа) морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира", — прокомментировал он расширение Штатами континентального шлейфа, добавив, что этот подарок самим себе к Рождеству равен по площади Техасу и Нью-Мексико вместе взятым.