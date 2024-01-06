"Тревожный знак": В США оценили претензии правительства на новые территории в Арктике
Обозреватель Bloomberg Деннинг: Претензии США в Арктике являются захватом
Претензии США на новые арктические территории являются захватом. Об этом написал обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг.
"Односторонний захват Америкой около 380 тысяч квадратных миль (около 984 тысяч квадратных километров. — Прим. Лайфа) морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира", — прокомментировал он расширение Штатами континентального шлейфа, добавив, что этот подарок самим себе к Рождеству равен по площади Техасу и Нью-Мексико вместе взятым.
Напомним, США в декабре объявили о расширении территорий в Арктике в связи с необходимостью добычи природных ресурсов. Вместе с тем Россия тоже претендует на расширение в данном шельфе, однако уже на протяжении многих лет не может добиться рассмотрения заявления в ООН. Аналогичная ситуация и с Данией, и с Канадой. В Госдепартаменте считают, что США определили пределы своего расширенного континентального шельфа так, что никаких территориальных претензий у России возникнуть не должно. Политолог-американист назвал эту выходку Вашингтона роковой ошибкой.
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