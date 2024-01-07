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7 января, 02:06

В центре Москвы загорелся отель Holiday Tagansky

В центре Москвы загорелся отель Holiday Tagansky, пишет SHOT. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания на Симоновском Валу.

По данным телеграм-канала, из окон здания идёт густой дым. На место прибыли пожарные. Постояльцев эвакуируют. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Москвич сжёг лицо, пытаясь пожарить шашлык во дворе
Москвич сжёг лицо, пытаясь пожарить шашлык во дворе

А вечером 6 января в Москве произошёл ещё один пожар. Загорелся знаменитый дом-корабль, который находится на Большой Тульской улице. Возгорание случилось в квартире на 11-м этаже.

Обложка ©

Shutterstock

Анатолий Симоненко
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