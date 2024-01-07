В центре Москвы загорелся отель Holiday Tagansky
В центре Москвы загорелся отель Holiday Tagansky, пишет SHOT. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания на Симоновском Валу.
По данным телеграм-канала, из окон здания идёт густой дым. На место прибыли пожарные. Постояльцев эвакуируют. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
А вечером 6 января в Москве произошёл ещё один пожар. Загорелся знаменитый дом-корабль, который находится на Большой Тульской улице. Возгорание случилось в квартире на 11-м этаже.
Обложка ©
Shutterstock