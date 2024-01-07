В центре Москвы загорелся отель Holiday Tagansky, пишет SHOT. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания на Симоновском Валу.

По данным телеграм-канала, из окон здания идёт густой дым. На место прибыли пожарные. Постояльцев эвакуируют. Есть ли пострадавшие, неизвестно.