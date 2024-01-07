В Японии арестовали депутата по делу о партийных "откатах"
NHK: В Японии арестовали депутата от правящей партии по делу об "откатах"
В Японии особый отдел токийской прокуратуры арестовал депутата от правящей Либерально-демократической партии Ёситаку Икэду, передаёт телеканал NHK. Парламентарий подозревается в получении партийных денег, вырученных от проведения собраний для сбора средств, на сумму 48 миллионов иен, что эквивалентно примерно 331 тысяче долларов.
Билеты на эти собрания нередко приобретаются представителями местного бизнеса. Чтобы система не превратилась в подкуп, необходимо вносить в книгу отчётности имена дарителей и суммы, если она превышает 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов). Однако оказалось, что за последние пять лет фракция экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ не внесла в отчётность свыше 500 миллионов иен (это более трёх миллионов долларов). Происходило подобное благодаря тому, что, если политик собирал сумму свыше семи тысяч долларов, он получал "откат" излишка. Во фракции такие "откаты" получали минимум несколько десятков человек.
Ранее Лайф рассказывал, что поднявшийся скандал вынудил японского премьера Фумио Кисиду покинуть фракцию. Цель ухода политик объяснил необходимостью беспристрастно оценить происходящее в партии.
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