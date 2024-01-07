В Японии арестовали депутата по делу о партийных "откатах"

Билеты на эти собрания нередко приобретаются представителями местного бизнеса. Чтобы система не превратилась в подкуп, необходимо вносить в книгу отчётности имена дарителей и суммы, если она превышает 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов). Однако оказалось, что за последние пять лет фракция экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ не внесла в отчётность свыше 500 миллионов иен (это более трёх миллионов долларов). Происходило подобное благодаря тому, что, если политик собирал сумму свыше семи тысяч долларов, он получал "откат" излишка. Во фракции такие "откаты" получали минимум несколько десятков человек.