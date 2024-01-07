Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым, отметив, что этот праздник помогает людям проявить свои лучшие человеческие качества.

"Великий праздник наполняет мир радостью и любовью, утверждает идеалы добра и милосердия. Помогает каждому проявить свои лучшие человеческие качества. Рождество — это искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и обо всех людях, кто нуждается в нашей поддержке", — написал градоначальник.

Мэр напомнил, что для столицы главным украшением праздника является большой зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который проходит уже в десятый раз. Также Собянин обратил внимание и на сбор новогодних подарков для участников спецоперации и жителей новых российских регионов в рамках акции "Москва помогает".

В заключение мэр Москвы пожелал горожанам и гостям столицы праздничного настроения, здоровья и благополучия.