Гладков записал белгородцам видеообращение в Рождество с хорошими новостями

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил земляков с Рождеством Христовым и пожелал им мира, добра и благополучия. Он заметил, что белгородцы сейчас проживают непростое время, но в этот праздник их сердца наполняются верой и надеждой на улучшение обстановки.

"В праздник Рождества Христова наши сердца наполняются надеждой, верой и любовью. Уверен, что какими бы сложными проблемы ни были, с какими бы сложностями мы с вами ни сталкивались, мы их все с вами преодолеем", — сказал Гладков в видеообращении.

Он также поделился хорошими новостями о выздоровлении жителей, раненных при атаке Украины. В больницах Белгорода и Москвы остаётся 68 пострадавших, четверо взрослых и столько же детей переведены из реанимации в обычные палаты. Ещё одного выписали. Гладков уверен, что уже совсем скоро все раненые вернутся к своим близким и родным, которые за них очень переживают.

Кроме того, глава области после обращения местных жителей сообщил о готовности отправить детей из Белгорода в загородные лагеря других регионов. Такие предложения ему сделали коллеги. Родителей, которые хотят отправить ребят на отдых, Гладков призвал обратиться в администрацию города, в Министерство образования и к директорам школ. Он обещал также наладить учебные процессы.