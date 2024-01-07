Россиянам рассказали, когда нужно бежать к врачу после падения

При падении далеко не всегда можно правильно сгруппироваться, из-за чего есть риск получить травму. По словам терапевта Андрея Рябкова, главный звоночек, указывающий на необходимость обратиться к врачу, — это боль.

"Можно получить растяжение, ушибы или разрывы связок. В таком случае можно, например, увидеть отёк конечности, боли при движении. Надо незамедлительно обратиться к травматологу, который осмотрит место травмы, при необходимости зафиксирует конечность, чтобы обездвижить её, и выпишет лечение", — пояснил он в беседе с RT.

Кроме того, падение может вызвать трещину в кости, добавил врач. В таком случае при движении будет ощущаться острая боль, появится отёк, а при повреждении сосудов — синяк. А если человек заработал трещину в рёбрах, продолжил специалист, то у него будут наблюдаться проблемы с дыханием и учащённый пульс.

Также сильное падение может вызвать перелом. Он характеризуется острой болью, отёком, гематомой, изменением внешнего вида травмированной руки или ноги, а также трудностями или невозможностью двигать ею. В таком случае, указал врач, важно зафиксировать повреждённое место.

"Если перелом в теле (рёбра, например), то пациент должен оставаться без движения до приезда врачей", — добавил он.

Последняя возможная при падении травма — сотрясение мозга. По словам терапевта, оно проявляется головокружением, головной болью, трудностями с чтением, письмом, а также тошнотой, слабостью и сонливостью.