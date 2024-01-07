Стало известно, как Израиль одним шагом осложнил освобождение заложников ХАМАС

Убийство Израилем заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте усложнило процесс освобождения заложников, которых до сих удерживают палестинские радикалы. Об этом пишет Axios по итогам встречи премьер-министр Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с семьями заложников в Дохе.

По данным издания, 6 января чиновник вместе с другими официальными лицами страны встретился с шестью семьями американских и израильских заложников. В ходе беседы премьер отметил, что после произошедшего в Бейруте вести диалог с представителями ХАМАС "стало ещё сложнее". Вместе с тем он заверил, что попытки заключить новую сделку будут продолжаться и дальше, несмотря на возникающие трудности.

Как отмечает портал, Катар и Египет планируют освободить 40 заложников в обмен на паузу в боевых действиях в Газе, которая продлится несколько недель. По данным источника, для этого власти намерены использовать все возможные каналы, однако трудность заключается в том, что Доха выступает лишь посредником и не может контролировать ХАМАС. Более того, становится всё сложнее сохранять каналы связи на фоне наращивания бомбардировок ЦАХАЛ.