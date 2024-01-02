Израиль отверг новое предложение ХАМАС по пленным

Израильские власти отклонили предложение ХАМАС по новой сделке с заложниками, переданное в воскресенье, 31 декабря, через катарских и египетских посредников. Об этом сообщил портал Axios.

Согласно его источникам, палестинское радикальное движение предлагало три этапа освобождения заложников. На каждом из них предусматривалось прекращение огня продолжительностью более месяца. Начать планировалось с того, что Израиль выведет войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит 40 заложников. В финале предполагалось освобождение пленных израильских солдат и окончание войны в анклаве.

Израиль счёл предложение ХАМАС безосновательным и попросил посредников подготовить более приемлемый вариант. При этом представители еврейского государства отметили готовность ХАМАС к переговорам по освобождению заложников даже на фоне продолжающихся боёв.