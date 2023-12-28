ХАМАС ценит слова Лаврова об устранении несправедливости в отношении палестинцев

В движении ХАМАС ценят позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова, который обратил внимание на важность избавления от несправедливости в отношении палестинцев. С таким заявлением в четверг, 28 декабря, выступил член руководства объединения Усама Хамдан.

"Мы ценим высказывания Лаврова, в которых он указал на необходимость устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе", — приводит его заявление пресс-служба ХАМАС.