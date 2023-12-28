ХАМАС ценит слова Лаврова об устранении несправедливости в отношении палестинцев
В движении ХАМАС ценят позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова, который обратил внимание на важность избавления от несправедливости в отношении палестинцев. С таким заявлением в четверг, 28 декабря, выступил член руководства объединения Усама Хамдан.
"Мы ценим высказывания Лаврова, в которых он указал на необходимость устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе", — приводит его заявление пресс-служба ХАМАС.
Как сообщал Лайф, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. О возобновлении боевых действий Израиль объявил 2 декабря. По последним данным, число погибших в Газе при ударах ЦАХАЛ превысило 20 тысяч человек.