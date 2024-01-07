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7 января, 07:34

"Полная истерика": В Британии отметили показательную реакцию Залужного на российские удары

Эксперт Меркурис: У Залужного была истерика после ударов ВС России

Массированные удары ВС России по военным объектам ВСУ вызвали истерику у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

"У него была полная истерика. <...> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронте", — сказал он в эфире YouTube-канала The Duran.

По мнению эксперта, выступление главкома в Верховной раде было таким яростным из-за гибели людей из его окружения в результате разрушительных российских ударов, которые повлияли на моральный дух ВСУ.

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Ранее в ходе обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде Валерий Залужный крайне эмоционально высказался о состоянии ВСУ. Военачальник спросил, кем ему воевать, и призвал присутствующих самостоятельно идти на фронт.

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ТАСС / Александр Полегенько

Матвей Константинов
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