"Полная истерика": В Британии отметили показательную реакцию Залужного на российские удары
Эксперт Меркурис: У Залужного была истерика после ударов ВС России
Массированные удары ВС России по военным объектам ВСУ вызвали истерику у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
"У него была полная истерика. <...> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронте", — сказал он в эфире YouTube-канала The Duran.
По мнению эксперта, выступление главкома в Верховной раде было таким яростным из-за гибели людей из его окружения в результате разрушительных российских ударов, которые повлияли на моральный дух ВСУ.
Ранее в ходе обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде Валерий Залужный крайне эмоционально высказался о состоянии ВСУ. Военачальник спросил, кем ему воевать, и призвал присутствующих самостоятельно идти на фронт.
ТАСС / Александр Полегенько