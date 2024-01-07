Российского студента затравили в Эдинбурге из-за поддержки СВО

Россиянина Андрея Комарова, который учится в Эдинбургском университете в Шотландии, травят другие студенты из-за того, что он встал на сторону России после начала специальной военной операции на Украине. По словам молодого человека, буллинг начался с двух событий.

"Сперва я позвал других студентов посмотреть парад 9 Мая у себя в общежитии, а после у меня состоялась дискуссия со студенткой из Литвы", — приводит его слова РИА "Новости".

В ходе дискуссии Андрей заявил, что западные СМИ лгут о произошедшем в Буче. Также студент отметил, что считает для себя неприемлемым осуждать свою страну.

После того как россиянин открыто выразил своё мнение на происходящее, литовская студентка исказила его слова и пожаловалась в различные сообщества. А затем к делу подключилась украинская группа в университете. Они тоже стали придумывать про нашего соотечественника небылицы и даже призвали руководство института отчислить его. А когда в 2023 году Комаров баллотировался на должность главы одного из учебных сообществ, другие учащиеся всячески пакостили ему, из-за чего он не смог одержать победу.

По словам Андрея, большая часть участников травли — это студенты с Украины или те, кто им сочувствует. Кроме того, на их сторону встали и некоторые россияне, выступившие против СВО. В то же время университет не принимал ничью точку зрения и бездействовал, несмотря на многочисленные заявления о том, что все студенты равны и могут рассчитывать на защиту.

А однажды по учёбе Андрею задали написать эссе на тему Украины, в котором он решил представить российскую точку зрения через призму структурного неореализма. Профессор сказал, что ему понравились наброски, назвал парня патриотом своей страны, но при этом намекнул, что для хорошей оценки придётся поменять точку зрения.

"С его слов я понял, что это или политика университета, или негласное правило", — добавил Комаров.