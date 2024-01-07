В Китае изобрели устройство, способное остановить старение

Так, при помощи нанотехнологий они разработали каркасный имплант, предназначенный для прямой доставки водорода в организм человека. Он будет медленно выделять вещество в течение недели, что поможет бороться с различными проявлениями старения вроде ухудшения памяти, потери мышечной массы и уменьшения эластичности кожи.