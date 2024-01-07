В Китае изобрели устройство, способное остановить старение
NC: Китайские учёные нашли способ обратить старость вспять с помощью водорода
Китайские учёные создали устройство, способное обратить вспять процесс старения. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications.
Так, при помощи нанотехнологий они разработали каркасный имплант, предназначенный для прямой доставки водорода в организм человека. Он будет медленно выделять вещество в течение недели, что поможет бороться с различными проявлениями старения вроде ухудшения памяти, потери мышечной массы и уменьшения эластичности кожи.
Сам водород работает как противовоспалительное средство, уничтожающее любые токсичные частицы на коже, способные вызвать старение. По словам учёных, данный элемент также восстанавливает некоторые клетки организма.
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