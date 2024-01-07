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7 января, 11:12

ВСУ потеряли десятки военных, пытаясь атаковать под Купянском

МО РФ: Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ отразили четыре атаки украинских военных на Купянском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 7 января.

"Активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны ДНР", — отметили в ведомстве.

Также российские силы поразили живую силу 103-й и 105-й бригад территориальной обороны у Кисловки и Мелового в Харьковской области. По данным Минобороны, ВС РФ на Купянском направлении ликвидировали более 50 военнослужащих ВСУ, а также две боевые машины пехоты и три автомобиля противника.

Два украинских самолёта стали добычей российской ПВО за сутки
Два украинских самолёта стали добычей российской ПВО за сутки

Ранее Лайф писал, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны РФ перехватили 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также шесть противокорабельных ракет "Нептун". Кроме того, ВСУ лишились множества беспилотников.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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