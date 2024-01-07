ВСУ потеряли десятки военных, пытаясь атаковать под Купянском

ВС РФ отразили четыре атаки украинских военных на Купянском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 7 января.

"Активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны ДНР", — отметили в ведомстве.

Также российские силы поразили живую силу 103-й и 105-й бригад территориальной обороны у Кисловки и Мелового в Харьковской области. По данным Минобороны, ВС РФ на Купянском направлении ликвидировали более 50 военнослужащих ВСУ, а также две боевые машины пехоты и три автомобиля противника.