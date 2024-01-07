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7 января, 11:50

"На нас будут тренироваться": Лукашенко пообещал белорусам непростой год

Лукашенко: На белорусах в 2024 году будут тренироваться перед выборами

Этот год для Белоруссии будет непростым, поскольку недоброжелатели будут тренироваться на гражданах перед президентскими выборами, которые запланированы в республике в 2025 году. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения храма Святого Пророка Иоанна Предтечи под Минском.

"Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам", — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.

По словам политика, республика стоит на пороге смены поколений, когда всё, что было сделано, придётся передать молодёжи. Вместе с тем белорусский лидер призвал сделать всё, чтобы республика смогла достойно прожить этот год и показать себя.

"Что мы — хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам", — подчеркнул он.

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А в ходе новогоднего обращения к белорусам Лукашенко поблагодарил правоохранителей за мир в стране. По его словам, в 2023 году недоброжелатели пытались поставить республику на колени и удушить экономически, однако государство не просто выстояло, но и всесторонне развивалось, двигаясь к своей цели.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Николь Вербер
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