"На нас будут тренироваться": Лукашенко пообещал белорусам непростой год

Этот год для Белоруссии будет непростым, поскольку недоброжелатели будут тренироваться на гражданах перед президентскими выборами, которые запланированы в республике в 2025 году. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения храма Святого Пророка Иоанна Предтечи под Минском.

"Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам", — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.

По словам политика, республика стоит на пороге смены поколений, когда всё, что было сделано, придётся передать молодёжи. Вместе с тем белорусский лидер призвал сделать всё, чтобы республика смогла достойно прожить этот год и показать себя.

"Что мы — хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам", — подчеркнул он.