"Сильно заводит меня": Российский прыгун в высоту выиграл турнир под песню "Я русский"

Прыгун в высоту из Москвы Данил Лысенко выиграл "Рождественские старты" в Екатеринбурге под песню Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский". 26-летний атлет признался, что эта композиция очень его заводит.

Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл турнир под песню "Я русский". Видео © VK / "ВФЛА / Лёгкая атлетика России"

"Почему выбрал её? Она патриотичная и очень сильно заводит меня, когда первый раз услышал "Я русский", меня проняло реально. Да и время сейчас такое непростое", — сказал спортсмен.

Лысенко отметил, что пока не общался с Шаманом, но ему, конечно, очень хотелось бы.

Добавим, что в женских соревнованиях победила Мария Ласицкене.