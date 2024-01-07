"Сильно заводит меня": Российский прыгун в высоту выиграл турнир под песню "Я русский"
Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл турнир под песню "Я русский"
Прыгун в высоту из Москвы Данил Лысенко выиграл "Рождественские старты" в Екатеринбурге под песню Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский". 26-летний атлет признался, что эта композиция очень его заводит.
Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл турнир под песню "Я русский". Видео © VK / "ВФЛА / Лёгкая атлетика России"
"Почему выбрал её? Она патриотичная и очень сильно заводит меня, когда первый раз услышал "Я русский", меня проняло реально. Да и время сейчас такое непростое", — сказал спортсмен.
Лысенко отметил, что пока не общался с Шаманом, но ему, конечно, очень хотелось бы.
Добавим, что в женских соревнованиях победила Мария Ласицкене.
Ранее россиянка Виктория Дудакова вышла на ринг UFC под песню Shaman "Я русский". Её соперницей была американка Джин Ю Фрей, наша соотечественница победила.
ТАСС / Zuma / Han Yan